Міністр реву та плачу, Німеччина проти Криму та провокація з Польщі: головне за тиждень

Очільник "Укрзалізниці" Войцех Балчун пішов у відставку, Володимир Путін розмістить війська на кордоні Білорусі з Україною, Міхеїл Саакашвілі безуспішно намагається потрапити до України, – про ці та інші події тижня (7 – 13 серпня) читайте в огляді сайту 24 Каналу.

Подія тижня

У Німеччині запропонували "заморозити" питання Криму, поки не вдасться вирішити конфлікт на Донбасі. Таку заяву зробив лідер Вільної демократичної партії Крістіан Лінднер, який має всі шанси потрапити до парламенту ФРН. Він також виступив за зміну політики Берліна щодо Росії.

Уряд Німеччини натомість підтвердив невизнання анексії Криму. Голова МЗС України Павло Клімкін назвав політиків, які виправдовують анексію Криму, "співучасниками путінських злочинів".

Скандал тижня

Міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський заявив, що члени ОУН-УПА брали участь у Голокості та вкотре порадив українцям не прославляти Степана Бандеру і Романа Шухевича, адже це може "нашкодити європейським прагненням України".

.@Makeiev для @ziktv: Польща-наш стратег партнер.Заради цього партнерства ?? має серйозно поставитися до занепокоєння України щодо паспортів pic.twitter.com/p6l7wTGVar — MFA of Ukraine ?? (@MFA_Ukraine) 10 серпня 2017 р.

Більше того, у 2018 році Польща готується видавати паспорти нового зразка із зображенням… українських земель. МЗС України назвало це "недружнім кроком".

Цитата тижня

Міністр соціальної політики Андрій Рева заявив, що українці витрачають на їжу 50% доходу через те, що забагато їдять. Позаяк німці витрачають на харчування 14%, бо в них "інші культура".

"Німці, вони трошки інакше їдять, у них раціон інший. Враховуючи те, що ціни на продукти харчування і в Німеччині, і в Україні приблизно однакові, якщо вони їдять менше, не тому, що в них немає можливості, а тому що в них така культура харчування, то вони витрачають менше", - сказав Рева.

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Сьогодні бачив як людина їла.

Дайте телефон Реви чи гастропатруля. — Ткач Михайло (@Tkach_Mykhailo) 11 серпня 2017 р.

Персона тижня

Очільник "Укрзалізниці" Войцех Балчун пішов у відставку "через особисті обставини". Глава Мінінфраструктури Володимир Омелян, у сварках з яким минув рік Балчуна на посаді, привітав це рішення і заявив про вимогу звільнити все керівництво УЗ.

Тим часом суд першої інстанції скасував рішення Кабміну про виведення "Укрзалізниці" з підпорядкування Омеляна, а отже він має шанси знову здобути контроль над держконцерном.

Гастролер тижня

Екс-глава Одеської ОДА Михеїл Саакашвілі, якого Петро Порошенко позбавив українського громадянства, намагається потрапити до України. Він побував у Польщі, Литві та Угорщині, виступав на зустрічах та влаштовував мітинги.

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В Адміністрації президента повідомили, що Саакашвілі може потрапити до країни лише за наявності візи (яку, однак, немає куди ставити). Прикордонники додали: щойно Саакашвілі перетне кордон, його відправлять до Грузії, якщо надійде такий запит.

Загроза тижня

Президент Росії Володимир Путін має намір розмістити війська протиповітряної оборони на кордонах Білорусі з ЄС та Україною. Такий проект закону він подав до Держдуми РФ. Частина експертів назвала цей маневр "початком окупації Білорусі Росією", а українці злякалися вторгнення РФ з північного напрямку.

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У Генштабі ЗСУ закликали українців не хвилюватися, адже військові контролюють ситуацію і готові до будь-якого розвитку подій.

Новина тижня

Найближчим часом спецпредставник США по Україні Курт Волкер побуває у Москві для зустрічі з помічником президента РФ Владиславом Сурковим. Про це домовилися держсекретар США Рекс Тіллерсон і глава МЗС Росії Сергій Лавров. Очікується обговорення шляхів врегулювання ситуації на Донбасі.

Раніше Волкер побував на Донбасі та обговорював війну в Україні з європейськими лідерами, тож володіє достатньою інформацією для того, аби зустріч у Москві була сприятливою для України.