Між Малайзією і КНДР розгорається конфлікт через вбивство брата диктатора Кім Чен Ина

Між Малайзією і Північною Кореєю після вбивства в Куала-Лумпур Кім Чен Нама, зведеного брата лідера Північної Кореї Кім Чен Ина, розгортається дипломатичний конфлікт.

Малайзія 20 лютого відкликала свого посла в Пхеньяні і викликала посла Північної Кореї для пояснення його звинувачень влади Малайзії в змові "з зовнішніми силами" в зв’язку з розслідуванням, пише "Радіо Свобода".

Малайзія також оприлюднила кадри з камер безпеки в аеропорту, у яких показується жінка під час нападу на Кім Чен Нама в міжнародному аеропорту Куала-Лумпур 13 лютого. Вважають, що вона намазала отруту на його обличчя, і він помер через кілька годин.

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Чиновники Південної Кореї і США вважають, що вбивство було проведено північнокорейськими агентами безпеки. Північнокорейські ЗМІ не повідомили про інцидент. Кім Чен Нам був старшим сином колишнього лідера Північної Кореї Кім Чен Іра, він жив у вигнанні протягом багатьох років, переважно в Макао.

Нагадаємо, що у Малайзії вбили брата лідера Північної Кореї – Кім Чен Нама.



ЗМІ припускають, що його могли вбити через спадок батька – попереднього лідера КНДР Кім Чен Іра.