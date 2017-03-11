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БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ

Між Туреччиною та Нідерландами назріває гучний політичний скандал

18:02, сьогодні 18 Читать новость на русском
Реджеп Ердоган
Реджеп Ердоган / gazeta.ru

Амстердам відмовився впустити в країну літак турецького міністра закордонних справ Мевлюта Чавушоглу.

Про це повідомляє Hurriyet Daily News.

До Нідерландів турецький міністр мав намір прилетіти, аби виступити на мітингу перед вихідцями з Туреччини. У Роттердамі він планував агітувати їх голосувати за поправки до Конституції, які мають посилити повноваження президента Таїпа Ердогана.

Та влада Нідерландів заборонила виступ Чавушоглу. У відповідь Анкара пригрозила Амстердаму санкціями. І, зрештою, Нідерланди й взагалі відмовилися приймати літак турецького посадовця. За це президент Ердоган уже назвав нідерландську владу "пережитками нацистів".

Ви можете не впустити нашого міністра закордонних справ, але подивимося, як тепер ваші лайнери літатимуть до Туреччини. Звичайно, я маю на увазі дипломатів, а не пересічних нідерландців. Наша реакція буде відповідною. Вони нічого не розуміють у міжнародні політиці та дипломатії. Вони пережитки нацистів та фашистів,
– різко висловився президент Туреччини Реджеп Ердоган.

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Теги: Політика Скандал Нідерланди Туреччина
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