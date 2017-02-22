Молода заступниця Насалика має солідні статки: декларація

Новопризначена заступниця міністра енергетики та вугільної промисловості України Наталя Бойко володіє квартирою та дорогою машиною.
Про це відомо з її декларації.
У власності Бойко у Львові є квартира площею 139,4 кв м та гараж. Окрім того вона є співвласником ще однієї квартири – на 44 кв м.
Також у декларації зазначено, що у Києві Бойко безплатно користується квартирою Андрія Оленюка.
За минулий рік Бойко вказала майже мільйонний дохід від підприємницької діяльності.
Також відомо що наприкінці 2016-го дівчина самотужки купила позашляховика Toyota C-HR.
Готівкою Бойко задекларувала 235 тисяч гривень, 18 тисяч доларів та 9 тисяч євро.
Нагадаємо, Кабінет міністрів призначив заступником міністра енергетики та вугільної промисловості 27-річну Наталю Бойко.