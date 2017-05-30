Москва заявила про готовність до переговорів з Вашингтоном щодо України

В Міністерстві закордонних справ Росії готові розпочати двосторонні переговори з США про врегулювання ситуації в Україні

Про це повідомляє "Известия" з посиланням на заступника міністра закордонних справ Росії Сергія Рябкова, РФ очікує, що незабаром США призначать куратора в Держдепартаменті по цій темі.

Видання пише, що тільки після того, як буде призначений наступник Вікторії Нуланд, яка займалася Україною при Бараку Обамі, можливо предметне обговорення українського врегулювання з Америкою.

Також повідомляється, що двосторонній діалог по Україні не стане заміною «нормандської четвірки», а навпаки, допоможе реалізації Мінських угод.

За інформацією джерел в адміністрації президента РФ, роль головного парламентеря від Росії залишиться за помічником президента Владиславом Сурковим.

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