Москва заявила про готовність до переговорів з Вашингтоном щодо України

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В Міністерстві закордонних справ Росії готові розпочати двосторонні переговори з США про врегулювання ситуації в Україні
Про це повідомляє "Известия" з посиланням на заступника міністра закордонних справ Росії Сергія Рябкова, РФ очікує, що незабаром США призначать куратора в Держдепартаменті по цій темі.
Видання пише, що тільки після того, як буде призначений наступник Вікторії Нуланд, яка займалася Україною при Бараку Обамі, можливо предметне обговорення українського врегулювання з Америкою.
Також повідомляється, що двосторонній діалог по Україні не стане заміною «нормандської четвірки», а навпаки, допоможе реалізації Мінських угод.
За інформацією джерел в адміністрації президента РФ, роль головного парламентеря від Росії залишиться за помічником президента Владиславом Сурковим.
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