МОЗ перевірить "Феофанію" через діагнози Насірова

Комісія Міністерства охорони здоров'я розпочала перевірку клінічної лікарні Державного управління справами "Феофанія" задля того, щоб підтвердити діагнози, поставлені відстороненому голові Державної фіскальної служби Роману Насірову.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ на сторінці Facebook.

Раніше НАБУ звернулося до МОЗ з проханням провести клініко-експертну оцінку встановлених діагнозів Насірову та результатів наданої йому медичної допомоги.

Згодом комісія продовжить роботу в державній установі "Національний науковий центр Інститут кардіології ім. академіка Стражеска".

Клініко-експертна оцінка якості надання медичної допомоги та медичного обслуговування проводиться у випадках смерті пацієнтів, розбіжності встановлених діагнозів, недотримання закладів охорони здоров'я стандартів медичної допомоги та медичного обслуговування, клінічних локальних протоколів, табелів матеріально-технічного оснащення, а також у випадках, що супроводжувалися скаргами заявника та/або особи, яка представляє інтереси заявника.

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Нагадаємо, раніше адвокати Насірова повідомляли, що чиновнику зробили операцію в медзакладі "Феофанія".

Насірова підозрюють у вчинені дій, які завдали державі шкоди на суму у розмірі 2 мільярди гривень.