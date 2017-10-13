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"Мурка" для Яна Табачника: одіозному заступникові Пшонки "вчасно" оголосили про підозру

23:35, 13 жовтня 1103 Читать новость на русском

Хоча Ренат Кузьмін найбільше утвердився у народній пам'яті виконанням "Мурки" на ювілеї Яна Табачника, екс-зам Пшонки паралельно встиг "надерибанити" державної власності на сотні тисяч гривень.

Ренатові Кузьміну, заступникові генпрокурора часів Януковича, тільки сьогодні оголосили про підозру, хоча сам Кузьмін давно уже втік до Росії. Але поки був в Україні – як тільки міг привласнював державні дачі в Пущі Водиці, які, до слова, спершу орендував.

Однак підозру йому та директорові підприємства "Пуща Водиця" оголосили лише сьогодні. Колишні чиновники, за висновком експертів, заподіяли державі збитків на понад 1 мільйон гривень.

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Сам же Кузьмін, уже із Росії, активно роздає коментарі тамтешнім журналістам. На своїй сторінці у Facebook він відреагував на підозру, мовляв, це просто помста нібито за поданий до Європейського суду з прав людини позов у справі вбивства Олеся Бузини, а також підготовану доповідь у Європарламент про порушення прав людини в Україні.

До слова, Юрія Луценка у в'язницю посадили саме за каденції Рената Кузьміна.

Теги: Новини України Новини політики Корупція Ренат Кузьмін
Джерело: 24 Канал
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