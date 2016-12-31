На Донеччині впіймали бойовика, який їхав до мами на свята: опублікували відео

У Волноваському районі затримали бойовик батальйону "Сварожичі" НВФ "Оплот".

Про це начальник ГУ Національної поліції в Донецькій області В’ячеслав Аброськін написав у Facebook.

Сьогодні під час проведених спеціальних заходів кримінальною поліцією ГУНП в Донецькій області в селищі Ольгинка Волноваського району затриманий бойовик батальйону "Сварожичі" НВФ "Оплот" – приїхав на Новий рік до мами,

– написав він.

Затриманого звати Олександр. Йому 23 роки. За його словами, в "Оплот" він пішов через те, що в нього не було роботи.

Боєць зізнався, що на Донбас приїжджали служити люди з Росії.

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