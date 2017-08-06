На Донецькому напрямку напружена ситуація, – штаб АТО

Не пропусти жодної новини – підписуйся на новий сервіс від 24 каналу
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – сервіс «Важливо!» від 24 каналу
Що це таке?
Дізнавайся першим про найголовніше
Що це таке?
Миттєві повідомлення про головні новини світу
Що це таке?
Будь у курсі подій країни та світу – підписуйся на сервіс «Важливо!»
Що це таке?
Читай найголовніші новини світу у Viber
Що це таке?
24 канал тепер у Viber. Підписуйся на наш паблік-акаунт!
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Усі новини завжди під рукою. Чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Зручна доставка новин у Viber
Що це таке?
Читай новини від 24 каналу у Viber
Що це таке?
Лаконічно та оперативно – новини 24 каналу у Viber
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
В неділю, 6 серпня, бойовики на Донбасі майже вдвічі зменшили кількість обстрілів українських позицій. Проте на Донецькому напрямку надалі зберігається напружена ситуація.
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.
Там уточнили, що сьогодні після опівночі бойовики три рази з різних напрямків били зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів і гранатометів по позиціях сил АТО на підступах до Авдіївки. А близько 2:00 бойовики стріляли з озброєння БМП неподалік Пісків.
Читайте також: Як терористи вбивають Донецьк: журналіст опублікував гнітючі фото
Також зазначається, що близько 16:00 бойовики випустили три міни калібру 120 міліметрів по українських військових в районі Кримського, що на Луганському напрямку.
"Незважаючи на перманентні обстріли бойовиками наших позицій, українські сапери і далі продовжують очищати землю Донбасу від смертоносних вибухових пристроїв. Ці "подарунки" злочинці сотнями залишили на полях, у будинках мирних мешканців, на важливих об’єктах інфраструктури", – додали у штабі АТО.
Зазначається, що лише за минулу добу українські сапери обстежили більше 8 гектарів територій, з яких вилучили понад 100 вибухонебезпечних предметів.