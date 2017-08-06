На Донецькому напрямку напружена ситуація, – штаб АТО

В неділю, 6 серпня, бойовики на Донбасі майже вдвічі зменшили кількість обстрілів українських позицій. Проте на Донецькому напрямку надалі зберігається напружена ситуація.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Там уточнили, що сьогодні після опівночі бойовики три рази з різних напрямків били зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів і гранатометів по позиціях сил АТО на підступах до Авдіївки. А близько 2:00 бойовики стріляли з озброєння БМП неподалік Пісків.

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Також зазначається, що близько 16:00 бойовики випустили три міни калібру 120 міліметрів по українських військових в районі Кримського, що на Луганському напрямку.

"Незважаючи на перманентні обстріли бойовиками наших позицій, українські сапери і далі продовжують очищати землю Донбасу від смертоносних вибухових пристроїв. Ці "подарунки" злочинці сотнями залишили на полях, у будинках мирних мешканців, на важливих об’єктах інфраструктури", – додали у штабі АТО.

Зазначається, що лише за минулу добу українські сапери обстежили більше 8 гектарів територій, з яких вилучили понад 100 вибухонебезпечних предметів.