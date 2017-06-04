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ЛЮБОМИР ГУЗАР ТЕРАКТ У ЛОНДОНІ СТРІЛЯНИНА В КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

На фронті активізувалися снайпери бойовиків

15:19, сьогодні 200 Читать новость на русском
Снайпери бойовиків активізувалися на Донбасі
Снайпери бойовиків активізувалися на Донбасі

Після того, як російське командування перекинуло на окупований Донбас три групи снайперів, на лінії фронту активізувалися ворожі снайперські групи.

Найбільш активно вони проявили себе поблизу населених пунктів Троїцьке, Луганське, Майорськ, Авдіївка, Верхньоторецьк, Новотроїцьке, Мар’їнка, Гнутово, Широкіно, Водяне, повідомляє "Інформаційний спротив".

За останній тиждень вони значно збільшили кількість атак на Донецькому та маріупольському напрямках.

Читайте також: Поліція схопила у Волновасі бойовика, який їхав оформлювати українську пенсію

Нагадаємо, внаслідок ворожих обстрілів 3 червня загинуло двоє українських військових.

Теги: Україна Війна на Донбасі
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