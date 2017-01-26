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На хабарі викрили заступника мера Ужгорода, проте він втік

23:54, 25 січня 465 Читать новость на русском
Іштван Цап
Іштван Цап / Zaholovok.com.ua

Першого заступника мера Ужгорода Іштвана Цапа викрили у вимаганні 40 тисяч гривень у підприємця за дозвіл приватизації землі.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав генпрокурор Юрій Луценко.

Посередник, визначений хабарником, сьогодні затриманий при отриманні другого траншу хабара. Громадянин Цап перебував у цей час в Києві і, дізнавшись про це, подався в біга,
– написав він.

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"Рекомендую йому негайно прибути в прокуратуру з повинною. Можна навіть укласти угоду зі слідством, якщо вказати, кому йшли гроші нагору", – додав Луценко.

Теги: Україна Ужгород Хабар Новини Закарпаття Юрій Луценко Кримінал
Джерело: 24 Канал
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