На хабарі викрили заступника мера Ужгорода, проте він втік

Першого заступника мера Ужгорода Іштвана Цапа викрили у вимаганні 40 тисяч гривень у підприємця за дозвіл приватизації землі.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав генпрокурор Юрій Луценко.

Посередник, визначений хабарником, сьогодні затриманий при отриманні другого траншу хабара. Громадянин Цап перебував у цей час в Києві і, дізнавшись про це, подався в біга,

– написав він.

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"Рекомендую йому негайно прибути в прокуратуру з повинною. Можна навіть укласти угоду зі слідством, якщо вказати, кому йшли гроші нагору", – додав Луценко.