На хабарі викрили заступника мера Ужгорода, проте він втік

Першого заступника мера Ужгорода Іштвана Цапа викрили у вимаганні 40 тисяч гривень у підприємця за дозвіл приватизації землі.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав генпрокурор Юрій Луценко.
Посередник, визначений хабарником, сьогодні затриманий при отриманні другого траншу хабара. Громадянин Цап перебував у цей час в Києві і, дізнавшись про це, подався в біга,
– написав він.
Читайте також: Як скандальний суддя втікав від патрульних в Ужгороді
"Рекомендую йому негайно прибути в прокуратуру з повинною. Можна навіть укласти угоду зі слідством, якщо вказати, кому йшли гроші нагору", – додав Луценко.
Коментарі