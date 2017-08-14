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На Херсонщині чоловік до напівсмерті побив дворічну дитину

17:48, сьогодні 15
Побиття дитини на Херсонщині
Побиття дитини на Херсонщині / zdorovii.info

В одному із сіл Великоолександрівського району, що на Херсонщині, вітчим побив дворічну дитину.

Про це повідомила прес-служба Нацполіції.

Дитина після агресивного "виховного процесу" потрапила до лікарні у складному стані. Медики констатували численні гематоми по всьому тілу та набряк головного мозку. Дворічна дівчинка перебуває в комі.

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До поліції звернулась мати постраждалої дитини, яка нещодавно переїхала з Миколаївської області на Херсонщину. Жінка пояснила, що пішла працювати в полі, а двох маленьких дітей залишила на свого чоловіка. Коли вона повернулась, побачила, що дівчинка спить і не стала її будити. Після того, як дитина дві години непорушно лежала на ліжку, жінка підійшла до малечі і побачила синці. Перелякана мама викликала медиків і правоохоронців.

26-річний чоловік пояснив поліції, що діти дуже вередували. Він вирішив їх виховати за допомогою фізичного насилля. Трирічний хлопчик отримав незначні травми. За життя дівчинки борються лікарі.

Ми з’ясували, що мати дітей та її співмешканець характеризуються негативно, регулярно б’ють малюків. Крім того, чоловік перебуває на обліку у лікаря-психіатра,
– розповів начальник Великоолександрівського відділення поліції Вадим Ковальчук.

Поліція відкрила два кримінальних провадження: жінці загрожує до 5 років ув'язнення за "злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною", а її чоловіку – від 5 до 8 років позбавлення волі за статтею "умисне тяжке тілесне ушкодження".

Теги: Новини України Херсон Кримінальні новини Поліція Діти Неповнолітні Лікування
Джерело: 24 Канал
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