На Луганщині взяли під варту чоловіка, який вбив свого знайомого

Правоохоронці Луганського області взяли під варту підозрюваного, який завдав знайомому травму ножем, від чого чоловік помер.

Про це повідомила прес-служба прокуратури Луганської області

Досудове розслідування встановило, що в липня 2017 року в селі Нянчине Білокуракинського району Луганської області двоє чоловіків розпивали спиртні напої.

Читайте також: Водія, який насмерть збив дитину, заарештували на два місяці

Після застілля між знайомими виник конфлікт. Під час сварки зловмисник завдав один удар ножем у грудну клітину свого приятеля. Від отриманих травм чоловік помер на місці.

Наразі правоохоронці повідомили вбивцю про підозру у вчиненні вбивства. Чоловіку загрожує позбавлення волі на термін від 7 до 15 років.