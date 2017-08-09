На Луганщині взяли під варту чоловіка, який вбив свого знайомого

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Правоохоронці Луганського області взяли під варту підозрюваного, який завдав знайомому травму ножем, від чого чоловік помер.
Про це повідомила прес-служба прокуратури Луганської області
Досудове розслідування встановило, що в липня 2017 року в селі Нянчине Білокуракинського району Луганської області двоє чоловіків розпивали спиртні напої.
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Після застілля між знайомими виник конфлікт. Під час сварки зловмисник завдав один удар ножем у грудну клітину свого приятеля. Від отриманих травм чоловік помер на місці.
Наразі правоохоронці повідомили вбивцю про підозру у вчиненні вбивства. Чоловіку загрожує позбавлення волі на термін від 7 до 15 років.