15:37
9 серп 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Росія без долара. Коричневе море в Сочі
Вєсті Кремля
21:27, 8 серпня
Вєсті.UA. Модернізація Ради. Конкурс пісень про кримський міст
Вєсті.UA
19:27, 8 серпня
Схеми галицьких баронів: як Дубневичі роками
ЦРУ
14:23, 29 липня
Випуск новин за 14:00: Потяг протаранив авто на Закарпатті. Проект
Випуск новин
15:02, сьогодні
Про гучні корупційні справи депутатів та роботу комітету – інтерв'ю з Павлом Пинзеником
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:51, 11 липня
Телеканал новин 24 Новини Кримінальні новини
ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

На Луганщині взяли під варту чоловіка, який вбив свого знайомого

15:15, сьогодні 44 Читать новость на русском
Затримали чоловіка на Луганщині
Затримали чоловіка на Луганщині / zakarpattya.net.ua

Правоохоронці Луганського області взяли під варту підозрюваного, який завдав знайомому травму ножем, від чого чоловік помер.

Про це повідомила прес-служба прокуратури Луганської області

Досудове розслідування встановило, що в липня 2017 року в селі Нянчине Білокуракинського району Луганської області двоє чоловіків розпивали спиртні напої.

Читайте також: Водія, який насмерть збив дитину, заарештували на два місяці

Після застілля між знайомими виник конфлікт. Під час сварки зловмисник завдав один удар ножем у грудну клітину свого приятеля. Від отриманих травм чоловік помер на місці.

Наразі правоохоронці повідомили вбивцю про підозру у вчиненні вбивства. Чоловіку загрожує позбавлення волі на термін від 7 до 15 років.

Теги: Новини України Жертви Кримінальні новини Поліція Луганськ
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Отказ Грибаускайте от общения с Порошенко – признак разочарования в Украине
сьогодні, 15:02 Отказ Грибаускайте от общения с Порошенко – признак разочарования в Украине
Михайло Подоляк 2867
Небезпечні кілометри: шокуюча статистика ДТП в Україні
сьогодні, 14:02 Небезпечні кілометри: шокуюча статистика ДТП в Україні
1733
Україна та подвійне громадянство – навіщо нам це?
сьогодні, 12:05 Україна та подвійне громадянство – навіщо нам це?
Блог Медіа 1420
Історія кіборга Донецького аеропорту: коли війна – мати рідна
сьогодні, 10:01 Історія кіборга Донецького аеропорту: коли війна – мати рідна
Катерина Петренко 2561
Будни
сьогодні, 08:45 Будни "ЛНР": лучшие работники убегают в Россию
Ольга Черненко 2495
У безвізі відмовили першому українцю: відомі деталі
 11 червня , 12:20
Не безвіз єдиний: Порошенко повідомив ще одну приємну новину
 10 червня , 21:33
З'явилися моторошні подробиці вбивства випускниці на Тернопільщині
30 червня , 06:51
Смерть дитини на прийомі у стоматолога: подробиці трагедії
 23 липня , 20:36
Жінка викинула дитину з сьомого поверху
12 лютого , 11:26
Побиття школярок у Чернігові: нападницям загрожує до чотирьох років в'язниці
 26 липня , 09:21
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук