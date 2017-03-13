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БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017

На редуті сильно побили ветеранів АТО, багатьох арештували, – Семенченко

16:28, сьогодні 4508 Читать новость на русском
Семен Семенченко
Семен Семенченко / hromadske.tv

На редуті "16 добровольчого батальйону" у Кривому Торці ситуація залишається дуже напруженою. Є інформація, що невідомі сильно побили блокувальників.

Про це повідомив один з учасників блокади, нардеп Семен Семенченко.

За його словами, спочатку з редутом зник зв'язок. А коли один із активістів додзвонився до штабу в Білій Церкві, він повідомив, що блокувальників сильно побили.

"За його словами було силове затримання, хлопців сильно побили, у багатьох розбиті голови. Особливо сильно били тих, хто назвався учасниками АТО. Зараз, за його словами, всі заарештовані і перебувають у відділенні поліції Торецька", – розповів Семенченко.

Він додав, що активісти на інших редутах готуються до бою.

Пізніше Семенченко уточнив – ця інформація підтвердилась.

Нагадаємо, раніше з’явилась інформація, що на редуті "16 добровольчого батальйону" у Кривому Торці розпочався штурм. Там повністю відключили мобільний зв'язок, потім до табору редуту заїхали невідомі на БТРах.

Пізніше зв'язок вдалось встановити. Стало відомо, що на редут прибула спецгрупа СБУ. У складі групи були також БТР та кілька мікроавтобусів.

Теги: Україна Війна на Донбасі Семен Семенченко Блокада
Джерело: 24 Канал
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