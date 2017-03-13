На редуті сильно побили ветеранів АТО, багатьох арештували, – Семенченко

На редуті "16 добровольчого батальйону" у Кривому Торці ситуація залишається дуже напруженою. Є інформація, що невідомі сильно побили блокувальників.

Про це повідомив один з учасників блокади, нардеп Семен Семенченко.

За його словами, спочатку з редутом зник зв'язок. А коли один із активістів додзвонився до штабу в Білій Церкві, він повідомив, що блокувальників сильно побили.

"За його словами було силове затримання, хлопців сильно побили, у багатьох розбиті голови. Особливо сильно били тих, хто назвався учасниками АТО. Зараз, за його словами, всі заарештовані і перебувають у відділенні поліції Торецька", – розповів Семенченко.

Він додав, що активісти на інших редутах готуються до бою.

Пізніше Семенченко уточнив – ця інформація підтвердилась.