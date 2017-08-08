На сайт "Укрпошти" здійснили хакерську атаку

На сайт "Укрпошти" 7 та 8 серпня здійснили хакерську DDoS-атаку, яка переважно спрямована на сервіс відстеження відправлень.

Про це повідомила у прес-службі компанії. Згідно з повідомленням, перша хвиля атаки почалася 7 серпня вранці. IТ-служба змогла нормалізувати ситуацію і цього ж дня після 17:00 всі сервіси на сайті працювали належним чином.

"Сьогодні (8 серпня, – "24") хакери знову активізувалися. Через таких дій і сайт, і сервіси працюють з перебоями або повільно", – йдеться у повідомленні.

Читайте також: Кіберполіція затримала українця, який поширював вірус Petya.A.: схеми проти держави

У компанії заявляють, що робить все можливе, щоб користувачі могли отримувати необхідну інформацію з сайту без перебоїв.

"Укрпошта" входить в сферу управління Міністерства інфраструктури. Надає більше 50 видів послуг більше 10 тисячах відділеннях по всій Україні.

Довідка: DoS attack, DDoS attack (переклад: атака на відмову в обслуговуванні) – напад на комп'ютерну систему з наміром зробити комп'ютерні ресурси недоступними користувачам, для яких комп'ютерна система була призначена.