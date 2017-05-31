На Закарпатті вилучили велику партію важких наркотиків

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Служба безпеки України припинила діяльність потужного угруповання, яке оптом реалізовувало «важкі» наркотики на Закарпатті.
Про це повідомляє прес-центр СБУ.
Зокрема, під час перевірки автомобіля на митному посту "Дяково" оперативники виявили понад 60 тисяч психотропних пігулок. Орієнтовна вартість наркотику, який зловмисник ввіз до України для перепродажу, становить майже 10 тисяч доларів США.
В той же час у Мукачево припинили діяльність потужного угруповання, яке оптом реалізовувало наркотики.
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