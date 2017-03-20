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На Запоріжжі викрили залізничника, який хотів обдурити державу

17:18, сьогодні 182 Читать новость на русском
Впіймали на хабарі
Впіймали на хабарі / 24 Канал

На Запоріжжі за привласнення державних коштів судитимуть посадовця залізниці та директора підприємства-підрядника.

Про це повідомили у прес-службі прокуратури Запорізької області.

Правоохоронці з’ясували, що керівник одного з структурних підрозділів ДП "Придніпровська залізниця" змовився з директором підприємства-підрядника. Залізничник вніс до офіційних документів завищені суми та обсяги виконаних робіт на суму близько 700 тис. грн.

Підозрювані перебувають під домашнім арештом. Наразі обвинувальний акт скерували для розгляду до Пологівського районного суду Запорізької області.

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Теги: Україна Корупція Хабар
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