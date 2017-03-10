На заводі під Харковом сталася масштабна пожежа: опубліковані фото

У Харківської області сталася масштабна пожежа на території одного із підприємств, де розташована установка з первинної переробки нафтопродуктів.
Загорілися три цистерни – дві з мазутом та одна з газоконденсатом, повідомляють у ДСНС. Пожежа виникла опівдні 10 березня.
Станом на 17:00 рятувальникам вдалося локалізувати пожежу, проте вони й надалі продовжують гасити полум’я.
Всього до гасіння пожежі залучили 60 рятувальників, 16 одиниць техніки та 2 пожежні потяги.
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Інформації про постраждалих внаслідок пожежі немає.