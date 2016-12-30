На зимові свята Україною курсуватиме рекордна кількість додаткових поїздів: напрямки та дати

На період новорічних та різдвяних свят "Укрзалізниця" призначила уже 41 додатковий поїзд у різних напрямках на 233 рейсів. А це майже 310 тисяч місць.

Зокрема, вже у продажу квитки на поїзд № 295 Київ – Ужгород на 30 грудня та на 31 грудня з Ужгорода до Хмельницького. Також відкрито продаж квитків на додатковий швидкісний поїзд Інтерсіті+ № 745/746 Дарниця – Львів – Дарниця на 31 грудня.

Загалом наразі на період з 22 грудня по 10 січня призначені додаткові поїзди:

№ 191/192 Київ – Львів, відправлення з Києва 29, 30, 31 грудня, 2, 6, 8, 9, 10 січня, зворотно 29, 30 грудня та 1, 2, 7, 8, 9, 10 січня.

№ 243/244 Київ – Львів, з Києва та зі Львова 29, 30, 31 грудня, 8, 9 січня.

№ 252 Львів – Київ, на 29, 30 грудня.

№ 197/198 Київ – Ковель, відправлення з Києва 30, 31 грудня, 6, 8, 9 січня, з Ковеля 30 грудня, 1, 7, 8, 9 січня.

№ 207 Київ – Ужгород, відправлення з Києва 23-30 грудня, 1-10 січня, зворотно 24-31 грудня, 2-11 січня.

№ 239 Київ – Ужгород, з Києва 28, 30 грудня, 1, 3, 5, 7, 9 січня, зворотно з Ужгорода 29, 31 грудня, 2, 4, 6, 8, 10 січня.

№ 295 Київ – Ужгород, Ужгород – Хмельницький, вирушить у рейс 31 грудня.

№ 249/250 Київ – Івано-Франківськ, Чернівці, з Києва 28, 30 грудня, 12, 3, 4, 5,7, 8, 9 січня, зворотно 29, 31 грудня, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 січня.

№ 219/220 Київ – Чернівці, з Києва та Чернівців 29 грудня.

№ 245 Ужгород – Київ, з Ужгорода 30 грудня.

№ 217/218 Київ – Ворохта, з Києва відправлення 22-30 грудня, 1-9 січня, зворотно з Ворохти 23-29 грудня, 2-10 січня.

№ 151/152 Київ – Хмельницький, відправлення з Києва і Хмельницького 31 грудня.

№ 202 Хмельницький – Київ відправиться в рейс 2 січня.

№ 274 Кам’янець-Подільський – Київ на 31 грудня.

№ 182/504 Київ – Новоолексіївка, з Києва 30, 31 грудня, з Новоолексіївки до Дніпра 31 грудня.

№ 796/795 Київ – Суми, відправлення із Києва та Сум 30, 31 грудня, 8,9 січня.

№ 162/298 Миколаїв – Київ, з Миколаєва 27, 29 грудня, 3, 9 січня, з Києва 28, 30 грудня, 4, 10 січня.

№ 206/205 Миколаїв – Київ, відправлення з Києва 24, 25, 29, 30 грудня, 9 січня, зворотно 24, 25, 29, 30, 31 грудня, 9 січня.

№ 223/224 Київ – Одеса, відправлення з Києва 30, 31 грудня, 9 січня, з Одеси – 30 грудня, 9 січня.

№ 175/176 Київ – Кривий Ріг, відправлення з Києва та Кривого Рогу 29, 30, 31 грудня, 9 січня.

Читайте також: Вода, кава і печиво на деяких маршрутах "Укрзалізниці" стануть безкоштовними

№ 180/179 Київ – Дніпро, відправлення з Києва 29, 30, 31 грудня, 2, 8, 9 січня, зворотно з Дніпра 29, 30 грудня, 1, 2, 8, 9 січня.

№ 184 Київ – Маріуполь, відправлення з Києва 22, 24, 26, 28, 30 грудня, 2, 4, 8, 10 січня, з Маріуполя 23, 25, 27, 29, 31 грудня, 3, 5, 7, 9, 11 січня.

№ 228 Одеса – Львів, з Одеси 23-30 грудня, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 січня, зі Львова 24-31 грудня, 2-6, 8, 9 січня.

№ 242/241 Одеса – Ужгород, з Одеси 24, 26, 28, 29, 30 грудня, 3, 5, 7, 9 січня, зворотно з Ужгорода 25, 27, 29, 31 грудня, 4, 6, 8, 10 січня.

№ 258/248 Одеса-Львів, відправлення з Одеси 2, 4, 6, 8 січня. Зі Львова 3, 5, 7, 9 січня.

№ 266 Чернівці-Одеса, 31 грудня з Чернівців.

№ 270/269 Одеса – Харків, відправлення з Одеси 22, 24, 26, 28, 30 грудня, 2, 5, 7, 9 січня, зворотно з Харкова 23, 25, 27, 29, 31 грудня та 3, 6, 8, 10 січня.

№ 231 Дніпро – Івано-Франківськ, із Дніпра 23-30 грудня, 1-11 січня, зворотно 24-31 грудня, 2-11 січня.

№ 212 Запоріжжя – Дніпро – Львів, із Запоріжжя 23, 25, 27, 29 грудня, 2, 4, 6, 8, 10 січня, зворотно зі Львова 24, 26, 28, 30 грудня, 3, 5, 7, 9, 11 січня.

№ 275/276 Дніпро – Львів, із Дніпра 29 грудня, 1, 3, 4, 5, 7, 9 січня, зворотно зі Львова 2, 4, 6, 8, 10 січня.

№ 278 Кривий Ріг – Дніпро – Львів, із Кривого Рогу 28 грудня, 2 січня, зворотно 3 січня

№ 279/280 Дніпро – Львів, 31 грудня в обох напрямках.

№ 235 Харків – Ужгород, з Харкова 23, 26, 29 грудня, 1, 4, 7, 10 січня, зворотно 24, 27, 30 грудня, 2, 5, 8, 11 січня.

№ 63/64 Харків – Львів, з Харкова 26, 27, 28, 29, 30 грудня, 1 – 11 січня, зворотно 27-31 грудня, 2 – 11 січня.

№ 151/152 Львів – Івано-Франківськ, в обох напрямках 30, 31 грудня, 9 січня;

№ 173 Львів – Ужгород, в обох напрямках 29, 30 грудня.

№ 248/258 Львів – Одеса, зі Львова 29 грудня, зворотно 30 грудня.

№ 728/727 Київ – Харків, в обох напрямках 23, 25, 29, 30 грудня, 2, 6, 9 січня.

№ 745/746 Дарниця-Львів, в обох напрямках 31 грудня.

№ 751/752 Київ – Львів, в обох напрямках 29, 30 грудня.

№ 258/248 Одеса – Львів, з Одеси 2, 4, 6, 8 січня та зворотно зі Львова 3, 5, 7, 9 січня.

Читайте також: Перший "Інтерсіті" до Польщі поїхав: пасажири діляться враженнями

Також на зимові свята "Укрзалізниця" збільшила періодичність курсування 8 цілорічних поїздів, які здійснять додаткові рейси в пікові дні:

№ 668 Ковель – Чернівці, з Ковеля відправлення 29 грудня, зворотно 30 грудня.

№ 063/064 Дніпро – Кривий Ріг – Одеса, з Дніпра 24, 26, 28, 30 грудня, 2, 4, 6, 8, 10 січня, зворотно 25, 27, 29,31 грудня, зворотно 3, 5, 7, 9 січня.

№ 134 Миколаїв – Івано-Франківськ, із Миколаєва 26, 27, 29, 30, 31 грудня, 2, 3, 5, 6, 8 січня, зворотно 27, 28, 30, 31 грудня, 1, 3, 4, 6, 7, 9 січня.

№ 136 Одеса – Чернівці, з Одеси 24, 26, 28, 30, 31 грудня, 2, 4, 6, 8, 10 січня, зворотно з Чернівців 25, 27, 29, 31 грудня, 1, 3, 5, 7, 9 січня.

№ 148 Одеса – Київ, з Одеси 24, 26, 28, 30 грудня, 2, 4, 7,9 січня, з Києва 25, 27, 29, 31 грудня, 3, 5, 8, 10 січня.

№ 95 Черкаси – Львів, з Черкас відправлення 30 грудня, зворотно 31 грудня.

№ 92 Костянтинівка – Одеса, з Костянтинівки 24, 26, 28, 30 грудня, 1, 3, 5, 7, 9 січня. Зворотно з Одеси 25, 27, 29, 31 грудня, 2, 4, 6, 8, 10 січня.

№ 736 Київ – Запоріжжя, в обох напрямках 24, 27, 31 грудня, 3, 10 січня.

Читайте також: Париж і Київ вже незабаром може сполучити швидкісний поїзд