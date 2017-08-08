Нахабний егоїзм, – екс-міністр пояснив заяви політиків з Німеччини про Крим та Росію

Екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко розкритикував заяви німецьких політиків про "герметизацію" Криму та необхідність "розрядки" щодо Росії. Він зазначив, що таким чином деякі німецькі політики намагаються забезпечити собі спокій за рахунок України.

Свою думку Огризко висловив у коментарі виданню "Обозреватель".

"Нахабний егоїзм чи примітивність мислення? Що відбувається з німецькими політиками? Це риторичне питання. Деякі політики в Німеччині хочуть отримати спокій за наш рахунок. Думаю, не вийде. Ми вже не ті, кому можна продавати повітря", – наголосив дипломат.

Читайте також: Тимчук пояснив, чому німецькі політики почали судорожно "виносити Крим за дужки"

На думку Огризка, в заяві кандидата на посаду канцлера Німеччини від "лівих" Сари Вагенкнехт про необхідність політики "розрядки" щодо Росії немає нічого дивного.

"Щодо "лівих" і говорити немає сенсу. Це партія колишніх комуністів, яка досі бачить Радянський Союз і Росію великими і могутніми. Хоча ми знаємо, що таке Росія", – розповів дипломат.

Водночас він назвав великою політичною помилкою заяву глави Вільної демократичної партії Крістіана Лінднера про те, що питання анексії Криму необхідно тимчасово "загерметизувати".