Нардеп пояснив, чому Керченський міст – це "вавилонська вежа" Росії

Керченьский міст є "провальним" проектом, оскільки міст у запропонованому місці неможливо побудувати.

Про це у Facebook написав нардеп від БПП Віталій Чепинога.

За словами нардепа, він послухав інтерв’ю Юрія Медовара, вченого з Росії, старшого наукового спіробітника РАН, архітектора про так званий Керченський міст.

Значить так: карст, 80 метрів донних напилень, муляка, десять водних горизонтів, грязевий вулканізм, дві прісні річки і розсолонення акваторії і т. д. І ще мільйон причин. Висновок спеціаліста однозначний: ніякий міст в цьому місці побудувати неможливо!

– написав Чепинога.

Він додав, що якщо міст і збудують, то він завалиться.

Сама природа, географія і геологія нібито натякають: Крим – це Україна, ід*оти! Але вони хай строять собі потроху. Керченський міст – вавилонська вежа ватних дурнів,

– сказав нардеп.

Читайте також: Ніхто не бажає будувати підходи до Керченського мосту в окупованому Криму