Нардеп пояснив, чому Керченський міст – це "вавилонська вежа" Росії

Керченьский міст є "провальним" проектом, оскільки міст у запропонованому місці неможливо побудувати.
Про це у Facebook написав нардеп від БПП Віталій Чепинога.
За словами нардепа, він послухав інтерв’ю Юрія Медовара, вченого з Росії, старшого наукового спіробітника РАН, архітектора про так званий Керченський міст.
Значить так: карст, 80 метрів донних напилень, муляка, десять водних горизонтів, грязевий вулканізм, дві прісні річки і розсолонення акваторії і т. д. І ще мільйон причин. Висновок спеціаліста однозначний: ніякий міст в цьому місці побудувати неможливо!
– написав Чепинога.
Він додав, що якщо міст і збудують, то він завалиться.
Сама природа, географія і геологія нібито натякають: Крим – це Україна, ід*оти! Але вони хай строять собі потроху. Керченський міст – вавилонська вежа ватних дурнів,
– сказав нардеп.
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