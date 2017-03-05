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Нардепи і блокувальники у Конотопі зупиняють потяги з Росії: опублікували фото

14:38, сьогодні 1465 Читать новость на русском
Акція у Конотопі
Акція у Конотопі / Фото з соцмереж

Блокувальники влаштували акцію поблизу прикордонної станції Конотоп – зупиняють вантажні потяги, які прямують з Росії.

Про це повідомили у Штабі блокади торгівлі з окупантами.

Блокувальники вимагали пред'явити документи на поїзди з вугіллям та іншим, які були знайдені у вагонах із маркуванням РЖД на території товарної станції Конотоп.

Проте, за їхніми словами, Укрзалізниця незаконно відмовилася надати такі документи.

На акції також присутні народні депутати, які разом зупиняють вантажні потяги та здійснюють перевірку документів безпосередньо у машиніста.

Читайте також: Блокувальники поставили редут на головній магістралі торгівлі з Росією

Теги: Блокада Україна
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