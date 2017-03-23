Нардепи погодили створення Українського культурного фонду

Верховна Рада проголосувала за створення нової бюджетної установи – Українського культурного фонду.
"За" відповідний законопроект проголосували 236 народних депутатів.
Серед основних завдань фонду: сприяння реалізації державної політики у сферах культури і мистецтв, експертний відбір, фінансування і моніторинг виконання проектів, стимулювання розробки інноваційних проектів.
Також фонд має сприяти збереженню і популяризації національних культурних досягнень, української культури та мистецтв.
Міністерство культури буде координувати його діяльність.
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