"Народний фронт" попереджує про черговий фейк російської пропаганди, – заява

Сьогодні, 24 травня, російська пропаганда аж двічі відзначилася інформаційними качками, які вирізняються особливою абсурдністю. За 12-тибальною системою оцінювання рівень тупого примітиву "страшного путінського ФСБ" сьогодні можна оцінити на "12+".

Про це йдеться у розповсюдженій заяві "Народного фронту".

"Про одне з провокаційних повідомлень прес-служба "Народного фронту" повідомляла кілька годин тому. А саме, про розісланий в українські редакції видань текст, в якому "біле стало чорним" – фракцію НФ, яка була ініціатором і натхненником прийняття закону про 75% української мови на телебаченні, спробували звинуватити у блокуванні цієї норми. Незважаючи на очевидну неправду і перекручені прізвища депутатів, деякі видання, такі як "Комсомольская правда в Украине" послужливо вилили цей продукт російського безпросвітного креативу на голову читачам", – йдеться у заяві.

"Друга інформаційна качка за сьогодні була розрахована на російського глядача. Телеканал "Росія 24", який хоч і заборонений в Україні, але представлення не потребує, оскільки всім відомо його ненависть до України і українців, згодував путінській публіці сюжет про лідера "Народного фронту" Арсенія Яценюка. Зокрема, про страшенно дорогу віллу на Майорці з фотографіями і описом розкошів. Фотографії для фейкового сюжету були взяті – увага! - з одного із закордонних сайтів про продаж нерухомості. Дешеве інформаційне ГМО для росіян, які звикли чути про "розпятих мальчиков" і "двух рабов", – зазначають у політсилі.

Водночас, у "Народному фронті" попереджають, що запущена кисельовським агітпропом брехня з Росії традиційно експортується в Україну руками "п’ятої колони".

"Саме тому "Народний фронт" попереджає українців бути пильними. Лише нещодавно Арсеній Яценюк виграв суд щодо вілл у Маямі. Тепер знову вілли, але вже на Майорці. Абсолютна криза з провокаціями у феесбешних пропагандистів. Не кажучи про фейки щодо участі Арсенія Яценюка у чеченській війні та іншу відверту "лабуду" рос пропаганди", – сказано у заяві.

У "Народному фронті" зазначили, що потоки брехні з Росії, а також рішення суду Єсентуків свідчать про те, що Путін не може вибачити екс-прем’єрові успішної роботи із захисту країни, відмови від російської газової голки і контакти із впливовими лідерами світу щодо підтримки Україні.