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NASA показало неймовірний знімок Великого каньйону

14:17, сьогодні 2509 Читать новость на русском
Великий Каньйон
Великий Каньйон / Getty Images

NASA опублікувало знімок Великого каньйону, який був зроблений з Міжнародної космічної станції.

Про це мовиться на сайті NASA.

Знімок Великого каньйону був зроблений 3 квітня.

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Теги: LifeStyle Фотоновини NASA
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