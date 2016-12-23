Настоянка глоду продовжує збирати жертви серед росіян

В Іркутську зростає кількість жертв настоянки глоду, яка відома в Росії як "бояришнік".

Вже 74 людини загинуло після вживання рідини для ванн. Ще 122 особи постраждали. Про це повідомили в міністерстві охорони здоров'я Іркутської області.

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Нагадаємо, минулого тижня в російському Іркутську сталось масове отруєння сурогатним алкоголем – концентратом для ванн "Бояришнік". Засіб містив метиловий спирт, замість етилового, який був зазначений на етикетці.



У цій справі вже затримали 11 підозрюваних. Їх звинувачують у виготовленні та збуті контрафакту.