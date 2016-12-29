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ПАДІННЯ РОСІЙСЬКОГО ЛІТАКА ТУ-154 НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАДІННЯ РОСІЙСЬКОГО ЛІТАКА ТУ-154 НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Настоящее время. Останні слова пілота Ту-154. Скандал навколо "1+1"

Настоящее время 20:23, сьогодні 755 Читать новость на русском
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У свіжому випуску програми "Настоящее время" – в мережі з'явилися матеріали розшифровки аудіозапису одного з бортових самописців військового літака Ту-154, який впав у Чорне море.

Також у випуску:

Скандал навколо телеканалу 1 + 1: як він пов'язаний з Адміністрацією президента України.

Президент Росії Владимир Путін оголосив про припинення вогню в Сирії і початок мирних переговорів.

Російська державна комісія, що розслідує причини падіння військового Ту-154 у Чорне море не виключає версію теракту на борту літака.

Війна з гральним бізнесом: борються чи в Україні з підпільними казино.

Бездомні вбралися в костюми Діда Мороза.

Теги: Новини Росії ЗМІ Жертви Ігор Коломойський Настоящее время авіація Адміністрація Президента
Джерело: 24 Канал
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