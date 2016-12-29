Настоящее время. Останні слова пілота Ту-154. Скандал навколо "1+1"

У свіжому випуску програми "Настоящее время" – в мережі з'явилися матеріали розшифровки аудіозапису одного з бортових самописців військового літака Ту-154, який впав у Чорне море.

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