Настоящее время. Падіння Ту-154. Звільнення українських заручниць
Настоящее время 22:51, 27 грудня 161 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Настоящее время" – чому Ту-154 впав у Чорне море. Бойовики звільнили двох українських заручниць.
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Джерело: 24 Канал
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