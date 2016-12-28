Настоящее время. Падіння Ту-154. Звільнення українських заручниць

У свіжому випуску програми "Настоящее время" – чому Ту-154 впав у Чорне море. Бойовики звільнили двох українських заручниць.

Також у випуску: Наслідки від вживання настоянки з глоду. В Москві почались переговори стосовно відновлення миру в Афганістані. В Петербурзі вкотре не змогли здати стадіон до Чемпіона світу з футболу. Українська влада думає дозволити українцям двічі офіційно святкувати Різдво. На кордоні України та Румунії відзначають Різдво разом із шаманами. Тбіліський зоопарк переїжджає на нове місце з початку наступного року.

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