Настоящее время. Перемовини прем'єра Ізраїлю з президентом Росії

У свіжому випуску програми "Настоящее время" – В Москві відбулися переговори прем'єра Ізраїлю Біньямін Нетаньягу з президентом Росії Володимиром Путіним. Говорили про ситуацію в Сирії і про можливий розподіл сфер впливу в цій країні та можливість військової співпраці.

Також у випуску: Новий посол США в Росії. Раритетні кольорові світлини сталінських часів. Росія готова визнати рішення гаазького суду. Страшні історії з Сумської області: чи були тортури в психіатричній лікарні. Суперечку навколо грузинського телеканалу "Руставі-2" вирішуватимуть в Страсбурзі. Новий корупційний скандал з керівництвом СБУ.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter