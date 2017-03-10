Настоящее время. Перемовини прем'єра Ізраїлю з президентом Росії
Настоящее время 00:34, сьогодні 40 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Настоящее время" – В Москві відбулися переговори прем'єра Ізраїлю Біньямін Нетаньягу з президентом Росії Володимиром Путіним. Говорили про ситуацію в Сирії і про можливий розподіл сфер впливу в цій країні та можливість військової співпраці.
Також у випуску:
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Джерело: 24 Канал
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