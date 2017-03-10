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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ТАРАС ШЕВЧЕНКО
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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Настоящее время. Перемовини прем'єра Ізраїлю з президентом Росії

Настоящее время 00:34, сьогодні 40 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Настоящее время" – В Москві відбулися переговори прем'єра Ізраїлю Біньямін Нетаньягу з президентом Росії Володимиром Путіним. Говорили про ситуацію в Сирії і про можливий розподіл сфер впливу в цій країні та можливість військової співпраці.

Також у випуску:

Новий посол США в Росії.

Раритетні кольорові світлини сталінських часів.

Росія готова визнати рішення гаазького суду.

Страшні історії з Сумської області: чи були тортури в психіатричній лікарні.

Суперечку навколо грузинського телеканалу "Руставі-2" вирішуватимуть в Страсбурзі.

Новий корупційний скандал з керівництвом СБУ.

Теги: Настоящее время СБУ Ізраїль Війна у Сирії Володимир Путін Грузія
Джерело: 24 Канал
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