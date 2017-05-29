Нацбанк знищив більше 40 мільярдів гривень

Національний банк у 2016 році вилучив з обігу та знищив зношених банкнот на 41,6 мільярди гривень.

Про це повідомляє Finclub з посиланням на НБУ.

Видання зазначає, що усього банкіри знищили за рік 821,1 мільйон купюр.

"Ця кількість купюр на 11,5% менша, ніж у 2015 році: 928,3 мільйони одиниць на суму 41,5 мільярди гривень", – мовиться у звіті.

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