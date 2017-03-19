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Нацгвардія охоронятиме будівлю НАЗК, зокрема через нові системи захисту інформації

17:31, сьогодні 70 Читать новость на русском
НАЗК
НАЗК / glavcom

Будівлю Національного агентства з питань запобігання корупції внесли до переліку органів державної влади, які підлягають безкоштовній охороні Національною гвардією України.

Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів України. Згідно з повідомленням, яке додається до постанови №155 від 16 березня, для забезпечення пропускного та внутрішньооб'єктного режиму приміщення НАЗК за адресою м. Київ, бульвар Дружби Народів, 28 внесені урядом до переліку органів державної влади, які підлягають охороні Нацгвардією.

Це рішення зумовлено також і тим, що в приміщеннях будівлі створили систему технічного захисту інформації.

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Також, планується створення комплексної системи захисту інформації у режимно-секретному підрозділі і встановлення урядового зв'язку в кабінетах керівництва, що потребує належної охорони.

Теги: Україна НАЗК Нацгвардія
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