Науковець спрогнозував, коли земляни долетять до відкритих планет

При теперішніх технологіях люди зможуть долетіти до нововідкритих NASA планет лише за сотні років.

Про це розповів Gazeta.ua Анатолій Казанцев з Астрономічної обсерваторії КНУ ім. Шевченка.

Якщо там немає якихось розумних істот, які б подали радіосигнали життя, то із Землі нам цього не виявити. При сучасних технологіях, люди зможуть долетіти туди не менш, ніж за сотні років, якщо людство максимально розвиватиметься,

– зазначив він.

Науковець додав, що зараз політ у систему навколо зірки TRAPPIST-1 не планують.

Можна послати туди радіосигнал. Якщо його потужності вистачить, найшвидшу відповідь отримаємо через 80 років,

– розповів він.

Нагадаємо, NASA знайшла систему з семи планет, на трьох із яких можливе життя. Планети обертаються навколо зірки TRAPPIST-1.



Науковці підозрюють, що на цих планетах ймовірно є рідка вода. Вони зазначають, що життя на них може тільки зароджуватися. Поки що вчені не отримували штучних сигналів, що виходять від цих небесних тіл.



Зірка TRAPPIST-1 – це червоний карлик в сузір'ї Водолія, який розташовується на відстані 40 світлових років від Землі.