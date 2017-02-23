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Науковець спрогнозував, коли земляни долетять до відкритих планет

16:27, сьогодні 2594 Читать новость на русском
Система TRAPPIST-1
Система TRAPPIST-1 / NASA

При теперішніх технологіях люди зможуть долетіти до нововідкритих NASA планет лише за сотні років.

Про це розповів Gazeta.ua Анатолій Казанцев з Астрономічної обсерваторії КНУ ім. Шевченка.

Якщо там немає якихось розумних істот, які б подали радіосигнали життя, то із Землі нам цього не виявити. При сучасних технологіях, люди зможуть долетіти туди не менш, ніж за сотні років, якщо людство максимально розвиватиметься,
– зазначив він.

Науковець додав, що зараз політ у систему навколо зірки TRAPPIST-1 не планують.

Можна послати туди радіосигнал. Якщо його потужності вистачить, найшвидшу відповідь отримаємо через 80 років,
– розповів він.

Нагадаємо, NASA знайшла систему з семи планет, на трьох із яких можливе життя. Планети обертаються навколо зірки TRAPPIST-1.

Науковці підозрюють, що на цих планетах ймовірно є рідка вода. Вони зазначають, що життя на них може тільки зароджуватися. Поки що вчені не отримували штучних сигналів, що виходять від цих небесних тіл.

Зірка TRAPPIST-1 – це червоний карлик в сузір'ї Водолія, який розташовується на відстані 40 світлових років від Землі.

Теги: LifeStyle Космос NASA
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