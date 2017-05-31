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Навальний повинен видалити фільм про корупцію Медведєва, – рішення суду

15:36, сьогодні 18
Суд зобов'язав Навального видалити фільм
Суд зобов'язав Навального видалити фільм "Він вам не Дімон" / Getty Images

Люблінський суд Москви зобов'язав російського опозиціонера Олексія Навального протягом 10 днів видалити публікації про бізнесмена Алішера Усманова, який фігурує в фільмі про корупцію прем'єр-міністра Росії Дмитра Медведєва.

Про це повідомляє "Медіазона".

Зазначимо, що суд вирішив, що ці публікації ображають честь і гідність Усманова.

Окрім того, Навальний зобов'язаний протягом трьох місяців опублікувати спростування.

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Зазначимо, що в позові Усманова мовилося про розслідування "Фонду боротьби з корупцією" "Він вам не Дімон", в якому розповідалося про будинок та ділянку, яку Усманов у вигляді хабара подарував фонду, пов’язаному з Медведєвим.

Додамо, що "Фонд боротьби з корупцією" відмовився видаляти з усіх своїх блогів і соціальних мереж публікації, в яких згадується Усманов. Про це у Twitter заявив співробітник "ФБК" Георгій Албурі.

Нагадаємо, "Фонд боротьби з корупцією", який очолює опозиціонер Олексій Навальний, провів масштабне розслідування та опублікував інформацію про захмарні статки російського прем’єра Дмитра Медведєва.

Відтак, 26 березня по всій Росії пройшли мітинги проти корупції з гаслом #ДимонОтветит.

Згодом Медведєв назвав компромат про його корупцію "нісенітницею і якимись папірцями".

Теги: Політика Корупція Дмитро Медведєв Олексій Навальний Новини Росії
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