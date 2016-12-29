Найрезонансніші корупційні скандали 2016 року
У свіжому випуску програми "ЦРУ" – журналісти підбили підсумки 2016 року і зібрали найкричущі корупційні скандали в Україні.
Безкарні судді
Цьогоріч року в Україні запрацювала судова реформа. Українці чекали її із надією, бо довіра до суддів в країні вже впала до нуля. Особливо після гучних історій із банками Чауса та готівкою Чернушенка. Хабарники з легкістю втекли за кордон та уникли правосуддя.
Тепер служителів Феміди ніби позбавили недоторканності і дозволили арешт без згоди парламенту в разі підозри у кримінальному правопорушенні чи отриманні хабара.
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Втім, як переконалися журналісти такі нововведення суддів не надто налякали. Адже кругову поруку реформа так і не скасувала.
Схеми Фіраташа
Ціла держава працює на кишені олігархів. У фокусі розслідувань журналістів "ЦРУ" впродовж року на поверхню спливали не надто прозорі бізнес-схеми найбагатших людей країни.
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Кілька олігархів буквально поділили Україну між собою на смачні шматки – банківський сектор, енергетика, газо- та нафтовидобувна галузь, хімічна промисловість. Те, що колись належало державі, тепер збагачує конкретних людей. Втім, на жаль, про чесне і прозоре ведення бізнесу на благо народу та держави, допоки говорити не доводиться.
Е-декларування
Мільярдери – це не лише олігархи. Народні обранці, державні чиновники, прокурори та судді – володіють не набагато меншими статками. Е-декларування відкрило українцям очі. Суспільству важко було осягнути – як у воюючій країні, де народ дотискають тарифами на комуналку, простий люд віддає останні гроші на допомогу бійцям, армію утримують волонтери, а освіта та медицина буквально зубожіють, чиновники тримають на руках – мільйонні суми готівкою.
Журналісти присвятили вивченню декларацій можновладці не одну добу.
Прокурорські статки
Журналісти показали українцям, як живуть найбагатші прокурори-декларанти всієї України. Гостинними виявилися далеко не всі законники.
За доброчесністю прокурорів приховувалися люди старої системи. Шанс висловитися ми надавали, щоб почути про походження статків у деклараціях кожного служителя Феміди. Від декого журналісти отримували вичерпні відповіді, дехто чинив рішучий опір.
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Більше – дивіться у розслідуванні "ЦРУ".
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