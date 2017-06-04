Найсмішніші меми тижня: конфуз Путіна та кінець для мінстець

Тиждень, що минає видався багатим на події, які зацікавили користувачів соцмереж – найбільше український сегмент мережі кепкував над спробую Путіна привласнити Анну Ярославну та відставкою міністра Стеця.

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Конфуз Путіна

Президента Росії Володимир Путін оконфузився з привласненням дочки князя Київської Русі Ярослава Мудрого – Анни. У мережі користувачі нагадують російському президенту, чия насправді була дочка Мудрого, та чим у той момент була Москва.

Коли Анна Ярославна одружувалися з французьким королем у 1051 р. - там де зараз Росія було болото #Путін #Макрон #Україна #переговори — Ivan Lukerya UA ?? (@I_Lukerya) 29 травня 2017 р.

Спочатку Володимир, тепер Ярослав з дочкою. Хто виявиться щирим росіянином завтра? Леся Українка? Хоч недарма #путін з'їздив, народ потішив. pic.twitter.com/CdnMxI8D8o — Anton Sakaliuk (@santei90) 29 травня 2017 р.

#Путин назвал Ярослава Мудрого русским. Хорошо, что #Париж - еще не исконно русская территория. — Stanislav Pogorilov (@ElturS) 29 травня 2017 р.

Кінець для мінстець

31 травня Юрій Стець написав заяву про відставку з посади глави Міністерства інформаційної політики більше відомого як МінСтець. Користувачі пригадували попередню заяву про відставку, яку Стець зробив у грудні 2015 року. У лютому 2016 він відкликав свою заяву.

Відомо, що цього разу причиною стало погане самопочуття Юрія Стеця, наразі він перебуває у лікарні.

Кого б не поставили на місце Стеця, навіть якщо це буде бродячий кіт чи лісовий пеньок, результат його роботи буде кращим за попередника — Порохокот (@pIebeian) 31 травня 2017 р.

После двух лет нахождения в коме, Юрий Стець пришел в себя для того, чтобы написать заявление об отставке по состоянию здоровья — Роман Донік (@donikroman) 31 травня 2017 р.

Стець усё ??

Здоровье на службе подорвал? ? https://t.co/I58GadQEAZ — Svitlana Prykhodko (@yA_LanaSvet) 31 травня 2017 р.

Вы б так работали, как Стець, вас бы вообще на коляске вывезли — Snowie (@HuSnizhne) 31 травня 2017 р.

Приду в МинСтець и он станет МинПанд. Совпадение? Не думаю! — МинПанд (@crimeapanda) 31 травня 2017 р.

Майстер-клас від СБУ

29 травня працівники СБУ прийшли з обшуками у два офіси компанії "Яндекс. Україна" – в Києві та Одесі.

Обшуки проводили на основі статті про державну зраду, стаття також поширюється на загрозу інформаційній безпеці країни. Максимальне покарання, яке перебачене, позбавлення волі строком на 12 – 15 років з конфіскацією майна.

В соцмережах на обшуки відерагували з гумором. В мережі іронізують з приводу гасла "Яндекса" – "Знайдеться все!", а також пропонують працівникам IT-сфери повертатись до печерного життя.

Яндекс настолько плохой поисковик, что чтобы там найти что-то релевантное, нужно прийти в ним в офис. — МинПанд (@crimeapanda) 29 травня 2017 р.