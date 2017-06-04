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Найсмішніші меми тижня: конфуз Путіна та кінець для мінстець

20:00, сьогодні 1376 Читать новость на русском
Путін і Анна Ярославна
Путін і Анна Ярославна / Євгенія Олійник

Тиждень, що минає видався багатим на події, які зацікавили користувачів соцмереж – найбільше український сегмент мережі кепкував над спробую Путіна привласнити Анну Ярославну та відставкою міністра Стеця.

Увага! Ненормативна лексика!

Конфуз Путіна

Президента Росії Володимир Путін оконфузився з привласненням дочки князя Київської Русі Ярослава Мудрого – Анни. У мережі користувачі нагадують російському президенту, чия насправді була дочка Мудрого, та чим у той момент була Москва.

Кінець для мінстець

31 травня Юрій Стець написав заяву про відставку з посади глави Міністерства інформаційної політики більше відомого як МінСтець. Користувачі пригадували попередню заяву про відставку, яку Стець зробив у грудні 2015 року. У лютому 2016 він відкликав свою заяву.

Відомо, що цього разу причиною стало погане самопочуття Юрія Стеця, наразі він перебуває у лікарні.

Майстер-клас від СБУ

29 травня працівники СБУ прийшли з обшуками у два офіси компанії "Яндекс. Україна" – в Києві та Одесі.

Обшуки проводили на основі статті про державну зраду, стаття також поширюється на загрозу інформаційній безпеці країни. Максимальне покарання, яке перебачене, позбавлення волі строком на 12 – 15 років з конфіскацією майна.

В соцмережах на обшуки відерагували з гумором. В мережі іронізують з приводу гасла "Яндекса" – "Знайдеться все!", а також пропонують працівникам IT-сфери повертатись до печерного життя.

Теги: Україна Курйози Меми
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