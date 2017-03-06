Найцікавіше попереду, – голова САП про справу Насірова

Очільник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький пояснив, що у справі Романа Насірова "все ще попереду".

Про це Холодницький розповів журналістам поблизу будівлі Солом’янського районного суду міста Києва.

Найцікавіше буде, коли буде складений обвинувальний акт, коли ми підемо до суду з нашою доказовою базою; з доказами, які показують вину, доводять позицію сторони обвинувачення про винність тої чи іншої особи. Зараз ми слухаємо ж не по суті. Слухаємо що? Хворий чи не хворий, може чи не може,

– сказав очільник САП.

Холодницький пояснив, що коли суд обирає запобіжний захід, то він не дає оцінку доказам: "Він тільки оцінює ризики про обрання запобіжного заходу".

Це ми тільки почали, скільки часу пройшло – субота, неділя вже понеділок завершується. Коли вже буде по суті, тоді буде весело. Найцікавіше попереду,

– зазначив він.

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2 березня в НАБУ повідомили про вручення підозри Роману Насірову за "справою Онищенка". Очільник ДФС підозрюється у вчинені дій, які завдали державі шкоди на суму у розмірі 2 мільярди гривень.