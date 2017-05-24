Названо дату візиту генсека НАТО та членів Північноатлантичної ради до Києва

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Візит генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга та членів Північноатлантичної ради до Києва відбудеться 9-10 липня.
Про це у Харкові під час відкриття програми професійної підготовки Україна-НАТО повідомив голова Представництва НАТО в Україні Александр Вінніков.
"Я би хотів сказати, що з початку агресії Росії проти України підтримка НАТО України вийшла не безпрецедентно активний рівень. Ця підтримка як політична, так і практична. У політичному руслі НАТО постійно підтверджує суверенітет і територіальну цілісність України. Ще одним підтвердженням цього буде дуже високий візит, який ми очікуємо в липні, Північноатлантичної ради. Це всі посли країн НАТО у Брюсселі на чолі з генеральним секретарем НАТО. Візит в Україну відбудеться 9-10 липня, щоб відзначити 20-річчя особливого партнерства між НАТО та Україною", – сказав Вінніков.
За його словами, з початком російської агресії Альянс збільшив підтримку через низку програм, що фінансуються через трастові фонди НАТО. Запустили 40 проектів у 13 галузях за програмою "Комплексна програма допомоги Україні".
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