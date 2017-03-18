Небезпечні "групи смерті" запрацювали у ще одній країні





Небезпечні ігри / Фото з відкритих джерел

Лише за одну добу правоохоронці Молдови знайшли 19 неповнолітніх, залучених у смертельні ігри. Про це розповів голова Генерального інспекторату поліції Молдови Олександру Пинзар, повідомляє Укрінформ. Наразі правоохоронці країни активно боряться із вбивчими групами. Зазначимо, що перший випадок суїциду серед неповнолітніх зафіксували у Молдові 8 березня. Упродовж наступних днів правоохоронці відвернули кілька спроб суїциду серед підлітків. Читайте також: Як говорити з дітьми про депресію та суїцид: важливі поради психолога

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