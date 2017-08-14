10:19
14 серп 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ВІЙНА НА ДОНБАСІ СПЕКА В УКРАЇНІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Панін змінює професію. Нічні розваги священника
Вєсті Кремля
19:00, 12 серпня
Вєсті.UA. Жир. Повернення блудного сина. Нові досягнення Савченко
Вєсті.UA
18:20, 12 серпня
Схеми галицьких баронів: як Дубневичі роками
ЦРУ
14:23, 29 липня
Підсумковий випуск новин за 21:00: Криваві протести у США. Кавуновий фестиваль
Випуск новин
23:50, 13 серпня
Про гучні корупційні справи депутатів та роботу комітету – інтерв'ю з Павлом Пинзеником
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:51, 11 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ВІЙНА НА ДОНБАСІ СПЕКА В УКРАЇНІ

Нечувана жорстокість: росіяни до смерті побили італійця в Іспанії

09:55, сьогодні 1065 Читать новость на русском
22-річний італієць Ніколо Ч'ятті помер у лікарні
22-річний італієць Ніколо Ч'ятті помер у лікарні / Фото із соцмереж

Трьох росіян підозрюють у вбивстві 22-річного італійця Ніколо Ч'ятті в Іспанії.

Про це пише італійське видання Corriere della Sera.

У поліції з'ясували, що в ніч на 12 серпня в курортному іспанському місті Ллорет-де-Мар, що неподалік від Барселони, громадяни Росії побили 22-річного італійця.

Дивіться також: Мій батько і дід воювали за вашу, бл*ть, країну, – росіянин влаштував скандал у Хорватії (18+)

Правоохоронці, які прибули на місце бійки,, знайшли хлопця у критичному стані. Після того, як його доставили до лікарні, від отриманих травм юнак помер.

Нападники втекли з місця злочину, проте пізніше їх таки затримали.

Імен нападників поки не розголошують, відомо, що їм 20, 24 і 26 років.

На сторінках у соцмережах Ніколо Ч'ятті чимало фото з відпочинку на березі моря, куди, очевидно, він приїхав зі своєю дівчиною.

Perché alla fine io lo so e tu lo sai, ci sono tramonti che non tramontano mai! ? #sunset #sea #holidays #love #togheter #manchi

Допис, поширений Niccolo Ciatti (@niccolo_ciatti)

? #lloretdemar #costa #sun #sea #banda #bandana #holiday #friends

Допис, поширений Niccolo Ciatti (@niccolo_ciatti)

Теги: Кримінальні новини Новини Росії
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
сьогодні, 09:51 "Валеріан і місто тисячі планет": шикарний світ майбутнього від Люка Бессона
Юлія Ліпенцева 746
Украина и Крым: в поисках виновных, в ожидании деоккупации
сьогодні, 08:22 Украина и Крым: в поисках виновных, в ожидании деоккупации
Блог Медіа 14559
Существует ли угроза вторжения российских войск в центральную Украину в августе 2017-го?
сьогодні, 04:45 Существует ли угроза вторжения российских войск в центральную Украину в августе 2017-го?
Юрій Бутусов 3720
Роми Закарпаття: розвіюємо упередження до українських ромських поселень
13 серпня, 22:20 Роми Закарпаття: розвіюємо упередження до українських ромських поселень
Ukrainer 4703
Міністр реву та плачу, Німеччина проти Криму та провокація з Польщі: головне за тиждень
13 серпня, 21:05 Міністр реву та плачу, Німеччина проти Криму та провокація з Польщі: головне за тиждень
Наталія Косякова 2327
Виглядало, як кінець світу. Потужний ураган пронісся Москвою, багато загиблих
 29 травня , 17:29
Біля Кремля встановлено барикади: Росія почала мітинги
 12 червня , 08:32
Бойовики Донбасу взяли в полон п’ятьох українців
 16 березня , 18:17
Чому різко підскочили ціни у травні: пояснення НБУ
9 червня , 19:55
В Севастополі теж заблоковані "ВКонтакте" та інші російські ресурси
 31 травня , 11:36
CNN радить туристам відвідати Україну: які міста потрапили у рейтинг
 9 травня , 17:04
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук