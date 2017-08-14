Нечувана жорстокість: росіяни до смерті побили італійця в Іспанії

Трьох росіян підозрюють у вбивстві 22-річного італійця Ніколо Ч'ятті в Іспанії.

Про це пише італійське видання Corriere della Sera.

У поліції з'ясували, що в ніч на 12 серпня в курортному іспанському місті Ллорет-де-Мар, що неподалік від Барселони, громадяни Росії побили 22-річного італійця.

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Правоохоронці, які прибули на місце бійки,, знайшли хлопця у критичному стані. Після того, як його доставили до лікарні, від отриманих травм юнак помер.

Нападники втекли з місця злочину, проте пізніше їх таки затримали.

Імен нападників поки не розголошують, відомо, що їм 20, 24 і 26 років.

На сторінках у соцмережах Ніколо Ч'ятті чимало фото з відпочинку на березі моря, куди, очевидно, він приїхав зі своєю дівчиною.