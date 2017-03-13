"Недознижка Авакова": скільки Нацполіція переплатила за сучасні авто

Протягом місяця з дня обіцянки Арсена Авакова не переплачувати на закупівлі Mitsubishi Outlander угоду про зміну ціни не підписували, пояснюючи це необхідністю погодити умови знижки з постачальником та Мінприроди. Механізм знижки справді був спрямований на погодження в Мінприроди. Однак, угоду про знижку підписали зовсім не на тих умовах, які погоджували "в установленому порядку".

Про це йдеться в розслідуванні програми "Наші гроші з Денисом Бігусом".

29 грудня 2016 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков пообіцяв, що остаточна ціна на Mitsubishi Outlander буде визначена "найближчим часом" після погодження змін до договору в установленому порядку з Міністерством екології та природних ресурсів та іншими органами.

На той час між Центром обслуговування підрозділів Нацполіції та дилером Mitsubishi "Ніко Діамант" була підписана угода від 14 грудня 2016 року на закупівлю 635 автомобілів по 1,5 мільйона гривень кожен. Уся сума контракту – 958 мільйонів гривень – була повністю перерахована дилеру "Ніко Діамант".

16 січня 2017 року "Ніко Діамант" запропонував Центру обслуговування підрозділів Нацполіції такі умови дисконту: знижка розміром 9,9% надається шляхом збільшення кількості автомобілів в рамках контракту – з 635 до 705. Таким чином, вартість одного Mitsubishi Outlander для поліції мала б становити 1 мільйон 360 тисяч гривень. Загальна вартість контракту лишалася незмінною – 958 мільйонів гривень. Відтак гроші постачальник повертати не планував.

18 січня 2017 року Центр обслуговування підрозділів Нацполіції звернувся до Мінприроди з проханням погодити саме такі зміни до договору (дисконт 9,9% шляхом пропорційного збільшення кількості автомобілів). До власного звернення поліція додала лист "Ніко Діамант" від 16 січня. Копію цих документів на запит програми надали в Мінприроди.

30 січня Мінприроди повідомило, що пропозицію поліції ще розглядає.

А вже 3 лютого Нацполіція і "Ніко Діамант" таки підписали додаткову угоду про зменшення ціни, однак зовсім не на тих умовах, які погоджували з Мінприроди. Тепер постачальник має повернути поліції частину грошей – 125 мільйонів гривень, які понад місяць перебували в нього. Знижка становить 13% – ціна однієї автівки зменшили до 1 мільйону 313 тисяч гривень. Кількість автомобілів не змінюється – 635. Щоб придбати на повернуті гроші більше авто, поліції потрібно буде здійснити нову процедуру закупівлі.

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Отримана знижка – більше, ніж пропонував постачальник у січні. Але менше, ніж переплата, обрахована бізнесменом та автогонщиком Олексієм Тамразовим. За його підрахунками, в початковому контракті ціна автівок була завищена на 9,5 мільйонів доларів. У результаті додаткової угоди поліції повернуть до п'яти мільйонів доларів.

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