Неприпустима ціна для Росії, – Найєм вказав на важливий нюанс щодо американської зброї

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Україна, навіть за умови отримання зброї з США, не зможе розпочати наступальні дії чи оголосити відкриту війну на Донбас.
Про це сказав нардеп Мустафа Найєм, пише УНН. За його словами, Україна не може ані почати наступ, ані оголосити війну.
Але вона може зробити будь-яке перебування ворога на українській землі нестерпним або надто дорогим.
Ми можемо зробити так, що будь-яке перебування на нашій території, будь-яке протистояння з нами або порушення наших кордонів буде дуже дорого коштувати. Щоб ці втрати були неприпустимими для Росії і терористів. Якщо для цього потрібно зброю, то потрібно використовувати зброю,
– висловився депутат.
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