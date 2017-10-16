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Невідомі підірвали авто з журналісткою на Мальті: загибла розслідувала корупцію

21:28, сьогодні 824 Читать новость на русском
Дафна Каруана Галіція загинула від вибуху авто
Дафна Каруана Галіція загинула від вибуху авто / Фото з вільних мереж

На Мальті невідомі підірвали автомобіль журналістки Дафни Каруани Галіції, яка була авторкою розслідувань корупції в межах проекту Panama Papers. 53-річна журналістка загинула.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на поліцію Мальти.

За даними правоохоронців, авто з журналісткою підірвали під час руху поблизу містечка Біднія на півночі Мальти. В транспортний засіб була закладена потужна вибухівка.

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Прем'єр-міністр Мальти Джозеф Мускат, який також став одним із фігурантів корупційних розслідувань, засудив вбивство Галіції.

"Всі знають, що Каруана Галіція була суворим критиком щодо політиків, а також мене особисто, але цей варварський вчинок не можна виправдати", – сказав Мускат.

За даними BBC, мальтійське телебачення повідомило, що Галіція 2 тижні тому поскаржилася до поліції на погрози.

Нагадаємо, 3 квітня 2016 року міжнародний консорціум журналістських розслідувань (ICIJ) в межах проекту "Панамський архів" (Panama Papers) опублікував масштабне розслідування про офшори сотень світових політиків, бізнесменів, спортстменів та діячів культури.

У матеріалах розслідування розкривалися зв'язки світових лідерів і бізнесменів з офшорними компаніями. У списку фігурували люди з оточення президента Росії Володимира Путіна, Президента України Петра Порошенка, прем'єр-міністра Великобританії Девіда Кемерона та інших.

Теги: Корупція Кримінальні новини Жертви журналісти Вибух Офшори Порошенка
Джерело: 24 Канал
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