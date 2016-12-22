Неймовірна історія українського призера Паралімпіади, якому лікарі заборонили займатись спортом

Сайт "24" підготував чергову історію в рамках проекту "Паралімпійці. Феномен духу", в якому ми покажемо вам найцікавіших представників нашої збірної та розкажемо про їхній шлях до п’єдесталу.

Дзюдоїст Дмитро Соловей, який є дворазовим призером у ваговій категорії до 73 кілограм – справжній борець по суті. У його виконанні дзюдо настільки схоже на неймовірний танок, що майже неможливо здогадатися, скільки важкої роботи ховається за кожною здобутою ним медаллю. Більше читайте у спецпроекті сайту "24": Паралімпійці. Дмитро Соловей

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