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Телеканал новин 24 Неймовірна історія українського призера Паралімпіади, якому лікарі заборонили займатись спортом
НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВБИВСТВО ПОСЛА РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Неймовірна історія українського призера Паралімпіади, якому лікарі заборонили займатись спортом

13:49, сьогодні 271 Читать новость на русском
Дмитро Соловей на тренуванні
Дмитро Соловей на тренуванні / 24 Канал

Сайт "24" підготував чергову історію в рамках проекту "Паралімпійці. Феномен духу", в якому ми покажемо вам найцікавіших представників нашої збірної та розкажемо про їхній шлях до п’єдесталу.

Дзюдоїст Дмитро Соловей, який є дворазовим призером у ваговій категорії до 73 кілограм – справжній борець по суті. У його виконанні дзюдо настільки схоже на неймовірний танок, що майже неможливо здогадатися, скільки важкої роботи ховається за кожною здобутою ним медаллю.

Більше читайте у спецпроекті сайту "24": Паралімпійці. Дмитро Соловей

Автор: Оксана Тропотяга, Едуард Крижанівський, Євгенія Мазур
Теги: Україна Публікації Статті Паралімпійські ігри-2016 Паралімпійські ігри Паралімпійці. Феномен духу
Джерело: 24 Канал
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