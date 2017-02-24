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Німецький уряд зреагував на ідею "патріотичного взяття Рейхстагу" у Москві

19:51, сьогодні 580 Читать новость на русском
Оригінал
Оригінал / putidorogi-nn

В німецькому уряді відреагували на наміри російської влади спорудити макет Рейхстагу під Москвою для тренувань патріотичної молоді.

За словами міністра оборони Росії Сергія Шойгу, в парку буде легкий корпус стратегічного атомного підводного човна Архангельськ, в якому можна буде випробувати на собі боротьбу за живучість, пише "Новое время". За словами російської сторони, ця ідея служитиме виключно патріотичному вихованню.

Проте німецькі політики не повірили в таке своєрідне виправдення повтору цієїі сторичної події.

[План] дивовижний і говорить сам за себе,
– заявила прес-секретар уряду Німеччини Ульріке Деммер.

Їй вторить спікер німецького зовнішньополітичного відомства Мартін Шефер.

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Ми б не побудували щось подібне для виховання німецької молоді,
– підкреслив він.

Раніше ситуацію прокоментував німецький євродепутат Ельмар Брок. Він вважає, що якщо мова йде про сучасне приміщенні Бундестагу, то це можна розцінювати як "неприйнятний акт агресії" і "загрозу військових дій" щодо Німеччини.

Якщо ж це буде історична реконструкція Рейхстагу часів Третього рейху, то це, на думку Брока, "історично прийнятно".

Теги: Новини Росії
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