Но комент, печалька, – Шкіряк обурився звільненням Антипова

Податкова банда Януковича – Клименка завдала державі колосальних збитків, натомість фігурантів злочинних схем Печерський суд відпускає під мізерну заставу.

Відповідний допис з’явився на Facebook-сторінці радника голови МВС Зоряна Шкіряка.

"Податкова банда Януковича – Клименка завдала державі збитків у понад 96 мільярдів гривень. У самого Антипова під час обшуків знайшли 3,8 мільйона доларів кешу, на підлозі у валізі, на кишенькові витрати мабуть. А суд відпускає його під мізерну, враховуючи фінансові можливості фігуранта та масштаби завданих ним збитків державі, заставу. Для Антипова 15 мільйонів гривень – це не гроші. Це так, "насіння поклювати", – вважає він.

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Крім того, радник МВС підкреслив, що у нього "немає слів, бо це просто чорнуха якась".

Підрозділи МВС і ГПУ провели наймасштабнішу в Україні антикорупційну спецоперацію. На її реалізацію пішли місяці кропіткої та важкої роботи всіх служб. Здійснювалися титанічні зусилля на потужну доказову базу, проводилися оперативні розробки, безперервно тривали відповідні слідчі дії. Було залучено безпрецедентну кількість співробітників Департаменту захисту економіки та особового складу інших підрозділів Нацполіції та військової прокуратури. Відпрацювали, зібрали докази, затримали фігурантів. А тут на тобі, Печерський суд вказав дорогу, додому. Як ніж в спину,

– обурився Шкіряк.

Крім того, він підкреслив, що інших екс-чиновників, яких масово заарештували, також по одному відпускають.



"Нинішній КПК "імені Портнова" та такі рішення українських судів відносно державних злочинців і топ-корупціонерів режиму Януковича – це головний демотиватор ефективної роботи всієї правоохоронної системи", – резюмував пан Зорян.

Нагадаємо, 24 травня правоохоронці спільно з військовими прокурорами провели близько 400 обшуків на території 15 областей України в обласних Управліннях доходів та зборів і затримали 23 екс-керівників податкових органів України. Згодом за підсумками слухання Печерський суд відпустив під заставу у 15 мільйонів гривень екс-начальника податкової інспекції Луганської області Олександра Антипова, хоча прокурори мали намір просити про запобіжний захід у вигляді 2 місяців під вартою з можливістю внесення застави розміром 200 мільйонів гривень