Новий міністр аграрної політики: Гройсман розповів, коли з’явиться заміна Кутовому

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман прокоментував заяву про відставку, подану міністром аграрної політики Тарасом Кутовим. Главі уряду шкода, що міністр прийняв таке рішення.

Про це Гройсман написав у своєму Facebook.

"Міністр аграрної політики Тарас Кутовий повідомив про свій намір залишити посаду і повернутись до робити в інвестиційній сфері, якою він займався раніше. Що ж, мені шкода, але це його рішення", – написав прем’єр.

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Він подякував Кутовому за спільну роботу над питаннями розвитку і реформування аграрного сектору – більше року співпраці в урядовій команді, а до цього – у Верховній Раді.

Нова кандидатура на посаду міністра аграрної політики буде запропонована після консультацій з коаліцією, але стратегічна лінія на розвиток вітчизняного аграрного сектору буде однозначно продовжена,

– наголосив Гройсман.

Нагадаємо, 23 травня міністр аграрної політики України Тарас Кутовий заявив, що написав заяву про свою відставку.