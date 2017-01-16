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Обіцянкам уряду реформувати Службу зайнятості виповнилося півтори роки

22:31, сьогодні 5 Читать новость на русском
Центри зайнятості в Україні
Центри зайнятості в Україні / BBC.com

Розмови про те, що Служба зайнятості має бути модернізована, тривають ще з середини 2015 року.

Як зазначає у своїй публікації Наталія Лебідь "Гройсман проти безробітних", цій проблемі присвячено один з постів Розенка на його сторінці в мережі Фейсбук, датований 25 червня 2015 року.

Сьогодні оголосив старт реформи Державної служби зайнятості. Буде утворено Національне агентство зайнятості на базі існуючої Державної служби зайнятості та системи центрів зайнятості. Кардинально змінюємо призначення системи та акценти в її діяльності. Не бюрократи, не чиновники в костюмах, а мобільна, активна і потужна сервісна служба з однією вимогою – надання якісних послуг з працевлаштування, профорієнтації, перекваліфікації та ін. для населення. Не командувати і керувати, а працювати і допомагати,
– писав Розенко.

Та, попри обіцянки чиновника, зазначає Наталія Лебідь, справа не зрушила з місця. Що, тим не менш, не заважає теперішньому складу Кабміну знову говорити про реформу Служби зайнятості.

"Чітких обрисів реформа Служби зайнятості поки що не набула, – говориться у статті. – Ряд моментів лишається неузгодженим. Наприклад, поки що не ясно, чи скоротять період, протягом якого безробітному виплачують допомогу (зараз він складає не більше 360 днів протягом двох років). Законопроект, який врегулює це питання, знаходиться у стадії розробки".

Другий момент стосується дефініцій поняття "підходяща робота", як це називає віце-прем’єр Розенко. Дане поняття, за його словами, планують розширити таким чином, щоб людина не могла відмовитися від вакансії на підставі того, що вона йому "не подобається", як це відбувається зараз.

Будемо стимулювати людину до активної участі у громадських роботах,
– говорить чиновник.

Третій нюанс, як стверджують експерти, пов'язаний не лише із тим, аби заохотити пошукача роботи погодитися на запропонований варіант, а й з тим, щоб вмовити працедавця дати офіційне оголошення в державний Центр зайнятості, а не розмістити його, приміром, на тому чи іншому Інтернет-майданчику. Перше обертається для роботодавця більшою відповідальністю – адже виплату заявлених ним зарплат і сплаченого з них єдиного соціального внеску перевірять фіскальні органи".

Авторка матеріалу наводить також думку економіста Олександра Охрименка, котрий скептично ставиться до реформування Служби зайнятості.

Для того, щоб реформа Служби зайнятості почала працювати, потрібні не лише нові робочі місця, а й доступне кредитування. Також потрібно розігнати всіх бойовиків-радикалів, які захоплюють підприємства, закрутити гайки перевіряючим і щоб встановилась владна вертикаль,
– говорить економіст Олександр Охріменко.

Його вердикт невтішний: "Швидше за все, реформа закінчиться нічим, на ній тільки розкрадуть бюджетні гроші, як це вже не раз бувало", – говориться у статті.

Читайте також: Гройсман різко висловився про безробітних

Теги: Україна Володимир Гройсман Кабінет Міністрів України Реформи Павло Розенко Міністерство соціальної політики Законодавство безробіття
Джерело: 24 Канал
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