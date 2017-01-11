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Обіцянки Гройсмана: як уряд планує підвищити рівень життя українців і "попереджає" ФОПів

20:06, сьогодні 1768 Читать новость на русском
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Урядовці обіцяють підвищити рівень життя українців. Це одне з головних завдань уряду на 2017 рік. На першому засіданні Володимир Гройсман розповів, як саме покращать умови для населення.

Насамперед уряд візьметься за бізнесменів. Перевірятимуть, чи виплачують вони своїм підлеглим зарплату у повному розмірі. Адже від 1 січня мінімалка складає 3200 гривень.

А от за зарплати бюджетників Володимир Гройсман спокійний. Бо на підвищення виплат у державній казні грошей вистачить.

Нічого, якщо власник бізнесу трошки менше заробить грошей. Трошки менше. А його працівники отримуватимуть значно більше,
– переконаний прем’єр.

Читайте також: Гройсман придумав, як контролювати виплату мінімальних зарплат

Люди можуть скаржитися на урядову гарячу лінію. Паралельно працюватимуть спеціально створені комісії. Вони й перевірятимуть, чи всі отримують свої законні 3200. За зарплату у конвертах – штраф 320 тисяч гривень.

Проте проблема не тільки як отримати повну заробітну плату, але й як знайти роботу. Адже 10 мільйонів працездатних безробітні. 20 відсотків з тих, хто працює, живе на межі бідності. Про це нарікає міністр соціальної політики Андрій Рева.

А от для 800 тисяч українців інший головний біль – як закрити ФОП. Саме така кількість підприємців, які не отримують прибутку, але тепер все одно мають сплачувати єдиний соціальний внесок – 704 гривні.

Проте так званим "сплячим" ФОПам віце-перм'єр-міністр Павло Розенко радить подумати ще раз.

Податки ви не платите віртуальній державі. Ви платите внески в своє пенсійне майбутнє. І в своєму пенсійному майбутньому ви прийдете через 15 років до пенсійного фонду і пенсійний фонд нарахує таку саму сплячу пенсію,
– попереджає Павло Розенко.

Читайте також: Вже не ФОП: як закрити підприємницьку діяльність

Депутати пропонують надати підприємцям три місяці для закриття ФОП. Впродовж цього часу їм не потрібно сплачувати податок. Такий законопроект зареєстрували у Верховній Раді вчора.

Автор: Альона Чернецька
Теги: Україна Політика Кабінет Міністрів України Володимир Гройсман Павло Розенко
Джерело: 24 Канал
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