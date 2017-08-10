Одеса прийняла борт з важкопораненими бійцями із зони АТО

14 військовослужбовців доправили з Дніпра.

4 з них – у важкому стані. Хлопці були поранені в районі Мар'їнки, Широкиного і Новотроїцького.

Борт важкий, практично всі – це хірургічні хворі, велика частина має травматологічні ушкодження, досить серйозні. У одного хлопця перелом хребта, є хлопці з вогнепальними переломами ніг, рук,

– розповів волонтер Андрій Танцюра.

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