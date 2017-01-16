Охендовський придумав, як ухилятися від допитів у НАБУ

Голова центральної виборчої комісії Михайло Охендовський вдруге відмовився давати свідчення у Національному Антикорупційному бюро.

Він звинувачує детективів у численних порушеннях під час розслідування справи так званої "чорної бухгалтерії" Партії регіонів. Він хоче, щоб його допитували тільки у присутності спеціальзованого антикорупційного прокурора, але той на допит не з'явився.

Ми завели клопотання про те,що просимо відкласти проведення слідчих дій, підкреслюючи свою готовність, відповідати на усі запитання,співпрацювати зі слідством, давати показання, але за умови присутності працівника спеціалізованої прокуратури,

– заявив Михайло Охендовський.

Прес-секретар НАБУ Світлана Олефіра наголосила, що чинне законодавство не зобов'язує прокурора бути присутнім під час слідчих дій.

Нагадаємо, у НАБУ запевняють, що почеркознавча експертиза підтвердила підпис Охендовського у "чорній касі регіоналів".



Чиновника вже викликали на допит у НАБУ, на який він також не прийшов.